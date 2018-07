Quinze se ferem em queda de ônibus no Rio A queda de um ônibus municipal do Rio de Janeiro de um viaduto na tarde desta terça-feira feriu 15 pessoas e matou sete (cinco homens e duas mulheres), segundo informações do Corpo de Bombeiros. O veículo fazia a linha 328 (Bananal-Castelo) e caiu do viaduto Brigadeiro Trompowski, na pista lateral da avenida Brasil, no sentido centro, altura da Ilha do Governador.