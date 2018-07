Quinze triciclos fazem passeios na orla do Rio Quinze triciclos com capacidade para um pedaleiro e dois passageiros começaram a circular hoje na orla do Rio. Três rotas são oferecidas a cariocas e turistas para um passeio de graça: Leme-Copacabana, Ipanema-Leblon (ambos na zona sul) e Barra da Tijuca (na zona oeste). Inspirada no modelo holandês de transporte alternativo, a equipe da agência de comunicação Biruta Mídia Mirabolantes quis trazer para a cidade uma nova maneira de driblar o trânsito em um meio de transporte feito todo em material orgânico e não poluente. Os pedaleiros são estudantes de turismo bilíngues e estão preparados para dar informações turísticas, culturais e históricas sobre a região, como por exemplo as estátuas de pessoas como o compositor João de Barro, o Braguinha, no Leme, e do poeta Carlos Drummond de Andrade, em Copacabana e de locais como o Posto 9 de Ipanema, trecho da praia famoso por juntar diversas tribos do Rio. "Eles fizeram um treinamento com a historiadora Gabriela Chaves para aprender curiosidades sobre a orla e contar para os passageiros", disse a gerente da Biruta, Raquel Soares. O projeto, que tem patrocínio da empresa de telefonia, tem previsão para durar até o fim do verão, de terça a domingo das 10h às 17h. O passageiro pode pegar carona no triciclo em qualquer ponto da orla e saltar também em qualquer local. Em cada um dos trechos haverá uma tenda onde o passageiro receberá uma cartilha com as informações turísticas passadas pelos pedaleiros.