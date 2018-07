Quirguistão entrega ordem de fechamento de base aérea dos EUA O Ministério do Exterior do Quirguistão disse na sexta-feira que enviou uma notificação formal à embaixadora dos Estados Unidos exigindo que Washington feche sua base aérea militar no país e estipulando um prazo de 180 dias para que as tropas norte-americanas façam as malas e voltem para casa. "Hoje, em 20 de fevereiro, a nota... foi enviada pelo ministro (Kadyrbek) Sarbayev à embaixadora dos EUA Tatiana Gfoeller", disse o ministério em um comunicado. (Reportagem de Olga Dzyubenko)