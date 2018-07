Menu gourmet e formato fast food na mesma lanchonete. Parece improvável, mas é esta a proposta - competente - da Burger Lab, aberta em agosto na praça de alimentação do Top Center.

O restaurante compete com casas de fast food típicas de shopping - e sai ganhando. "Trouxe a ideia da Europa. Morei no sul da França e em Londres", conta Jorge Boratto, que abriu a Burger Lab em sociedade com Robin Johnston. "Algumas receitas do cardápio são minhas; outras são do Robin. Eu sou filho de italianos, e ele é filho de ingleses".

Apesar da concepção bem definida, não foi fácil chegar à fórmula final das receitas. "Fizemos 60 ou 70 testes com o hambúrguer bovino para encontrar o corte ideal. A fórmula é secreta, mas posso dizer que combinamos cinco cortes da carne, e 30% deles são do gado Red Angus", revela Boratto.

Sob seu olhar atento, os lanches são preparados com cuidado, mas com agilidade. Aqui, o cliente é mais lento do que a cozinha: é preciso escolher o hambúrguer (bovino; suíno marinado em ervas frescas - uma delícia! -; ou frango marinado em mostarda, azeite e especiarias). Em seguida, o queijo (gorgonzola, prato, catupiry ou cheddar); o acompanhamento (batatas fritas - importadas da Bélgica; batatas rústicas com sal grosso e alecrim; ou chips misto, de batata, batata doce e mandioquinha); e refrigerante.

Há também opções de 'toppings' - entre elas a maionese de wasabi, levemente picante e muito saborosa - e hot dog, com salsicha Viena ou Frankfurt. O molho vinagrete ainda não está no cardápio, mas é uma boa opção para rechear seu (futuro) cachorro quente.

Bem preparados e com ingredientes de qualidade, os sanduíches do 'Burger Lab' não encarecem a conta: o combo de hambúrguer com três 'toppings', batata e refrigerante sai por R$ 21,90; já o de hot dog, por R$ 23,90. Preço praticamente equivalente ao de uma famosa rede de fast food... Luiza Wolf