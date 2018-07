R$ 10 mi liberados para emendas Na sexta-feira passada, poucos dias antes de a Câmara Municipal iniciar a votação do aumento do IPTU, a gestão do prefeito Gilberto Kassab (DEM) liberou R$ 10,4 milhões em verbas de emendas feitas por vereadores ao Orçamento. Os dados constam de lista da Secretaria Municipal de Relações Institucionais. Foram atendidos 17 vereadores, dos quais 13 aliados. Desses, 12 votaram a favor do projeto, anteontem; só Eliseu Gabriel (PSB) se absteve. Os outros quatro contemplados são de oposição e votaram contra a proposta. Na quarta-feira haverá a votação definitiva do reajuste do IPTU. Em 2008, cada vereador teve direito a R$ 2 milhões em emendas. ROBERTO FONSECA