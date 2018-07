R$ 20 milhões desviados

De acordo com promotores e delegados, uma quadrilha operava no CHS em dois esquemas: pagamento por plantões médicos não realizados e fraudes em licitações. O prejuízo já apurado aos cofres públicos chega a R$ 20 milhões. No mês passado, o Ministério Público Estadual e a Polícia Civil acusaram formalmente 48 pessoas, entre elas 19 médicos e 7 empresários. Um dos médicos é acusado da morte de um paciente que deixou de ser atendido quando ele deveria estar de plantão.