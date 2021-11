R$ 700 de desconto em aspirador robô na Semana Black Friday; veja opções

Imagine que sonho ter o chão de sua casa sempre limpinho de forma automática, deixando um produto fazer o serviço sozinho. É isso o que promete o aspirador robô, um dos eletrônicos mais desejados e celebrados do momento.

Durante a Semana Black Friday da Amazon, que acontece até as 23h59 de 29 de novembro, vai dar para comprar vários modelos com descontos incríveis, como é o caso da marca Roomba® 675 iRobot, que ganha R$ 700 de desconto! Isso mesmo, o preço cai de R$ 2.899,99 para R$ 2.199,99.

LEIA TAMBÉM

Semana Black Friday: veja todas as ofertas disponíveis

É a hora de comprar livros e eBooks com preços imperdíveis

Dispositivos Amazon ganharam ótimos descontos

Brinquedos também estão em promoção

Notebooks, caixas de som e centenas de eletrônicos em oferta

O produto pode ser controlado por comando de voz ou pelo aplicativo no smartphone, com apenas um simples toque. Ele limpa a casa toda, incluindo os cantinhos mais difíceis e debaixo do móveis, e volta sozinho para sua base quando precisa recarregar a bateria. Vem com sensor antiqueda (para evitar cair em escada, piscina etc) e pode ser usado em pisos frios, de madeira e em tapetes e carpetes.

Abaixo, veja 10 opções de aspiradores robô com descontos - e aproveite para economizar dinheiro e tempo, já que, com ele em casa, você fica com tempo para fazer outras coisas.

10 aspiradores robô com descontos na Semana Black Friday

Robô Aspirador de Pó Inteligente Roomba® 675 iRobot (economize R$ 700)

Aspirador de Pó Robô Wap Robot W300 (economize R$ 199,01)

Aspirador de Pó Robô Wap Robot Wsmart (economize R$ 150)

Aspirador de Pó Robô Electrolux Pure F9i (economize R$ 117,75)

Aspirador de Pó Robô Smart (economize R$ 100)

Aspirador Robô Philco (economize R$ 89,99)

Aspirador de Pó Robô Multilaser HO041 (economize R$ 70,35)

Aspirador de Pó Robô Mondial Fast Clean Plus (economize R$ 49,25)

Aspirador Robô Orion HO042 (economize R$ 39,90)

Aspirador de Pó Robô Wap Robot W100 (R$ 39,74)

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.