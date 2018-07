R$ 700 mil desaparecem de cofre da Protege em SP

A informação foi divulgada nesta terça à tarde pelo titular da 5.ª Delegacia do Patrimônio (Roubo a Banco) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), Celso Marchiori. "O dinheiro estaria dentro do túnel e da rede de esgoto, porque quando os bombeiros foram fazer uma varredura o nível do rio subiu e, consequentemente, o nível do esgoto também."

Segundo o delegado, a diferença não está nas mãos da quadrilha. "Pelo que se sabe, os ladrões não levaram nada. O que está faltando deve ter se perdido na fuga alucinada."

Bombeiros acompanhados de policiais civis retornaram terça até a tubulação para tentar encontrar o dinheiro deixado para trás pelos criminosos. Segundo Marchiori, nada foi localizado até as 19h. No domingo, após o roubo, a Protege havia divulgado nota informando que todo o dinheiro tirado dos cofres havia sido recuperado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo