Rabino chefe de Israel elogia o papa e deseja a ele boa saúde

"Durante seu período (como papa) tivemos as melhores relações da história entre a igreja e a chefia do rabinato e nós esperamos que esta tendência continue", disse um porta-voz, citando Metzger, após o anúncio da renúncia do papa. "Eu acho que ele merece muito crédito por avançar nos elos inter-religiosos no mundo entre judaísmo, cristianismo e islamismo."

Metzger desejou ao papa "boa saúde e longos dias", segundo o porta-voz.

(Reportagem de Allyn Fisher-Ilan)