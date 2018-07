Raça de Scooby-Doo é a que mais estraga a casa, diz pesquisa

Os cães da raça dinamarquês - conhecidos pela estatura alta - são os mais destrutivos, segundo uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira em Londres. A sondagem, realizada pela empresa de seguros esure, entrevistou 3 mil donos de cachorros para identificar qual raça causava mais estragos em casa. Os dinamarqueses (Great Dane) apareceram em primeiro lugar no ranking dos mais destrutivos, e a estimativa é que os donos de cães dessa raça gastem cerca de £669 (R$2 mil) durante a vida do animal em reparos na casa. Curiosamente, a raça chihuahua - a menor do mundo - apareceu em segundo lugar, com uma estimativa de gastos de £638 (R$1910) com os estragos causados pelos cães. "O mais surpreendente é que o pequeno chihuahua ficou na segunda posição. É impressionante que a menor das raças pequenas possa causar tanta destruição", disse Mike Pickard, chefe de risco e subscrição da esure. Em terceiro e quarto lugar apareceram, respectivamente, as raças mastiff e basset hound. Em quinto ficaram os cães da raça whippet. Estragos De acordo com a pesquisa, os estragos mais comuns provocados pelos cães dinamarqueses são arranhões nas portas e rasgos nos sofás e poltronas. Já os chihuahuas estragam a casa ao mastigar pedaços de sofás e almofadas, enquanto os mastiffs e os basset hounds mastigam pedaços da porta. A sondagem identificou ainda os estragos mais comuns entre as diversas raças são arranhões nas portas, manchas em carpetes e roupas destruídas. Segundo o levantamento, 50% dos entrevistados afirmaram que seus cães causaram a maior parte dos estragos enquanto ainda eram filhotes, mas 14% declararam que tiveram que lidar com os estragos durante a vida adulta do cão. Pickard afirma que há algumas formas de reduzir o comportamento destrutivo dos cachorros. "Para ajudar a minimizar o comportamento destrutivo dos cães, os donos devem lembrar de treinar os animais desde quando são filhotes, manter a boa saúde através de consultas ao veterinário e fazê-los praticar bastante exercício. Um cachorro entediado é quase sempre um cachorro destrutivo", disse. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.