Raça, gênero e classe dividem democratas na eleição dos EUA Já virou lugar-comum dizer que Hillary Clinton atrai eleitores mais velhos, mulheres e brancos sem nível superior, enquanto Barack Obama é o candidato dos jovens, dos negros e da elite na disputa democrata pela indicação à Casa Branca. Maggie Lauria, de 58 anos, é a própria encarnação dessa tendência. "Para nós, mulheres, chegou a nossa hora", dizia ela na quarta-feira num comício de Hillary em Shepherdstown, na Virgínia Ocidental. As diferenças ditas "demográficas" entre o eleitorado podem ser explicadas pelo fato de que as pessoas tendem a escolher o candidato que mais se parece com elas. Na primária de terça-feira em Indiana, por exemplo, onde Hillary venceu por 51 a 49 por cento dos votos, as pesquisas de boca-de-urna mostram que Obama teve cerca de 60 por cento dos votos entre eleitores com menos de 30 anos, enquanto Hillary teve cerca de 70 por cento entre os maiores de 65. Ainda em Indiana, segundo essas pesquisas, Hillary teve 60 por cento dos votos dos brancos, enquanto Obama conquistou 90 por cento do eleitorado negro. Já a divisão entre a classe operária e os mais instruídos intriga os analistas. "Acho que é meramente um acidente da história o fato de que a retórica de Obama --que deveria ter um apelo geral-- tenha maior ressonância entre aqueles mais sedentos por mudanças. E por acaso estes são as elites liberais [esquerdistas, no contexto norte-americano], frustradas com os oito anos de governo Bush", disse Chapman Rackaway, professor de Ciência Política da Universidade Estadual Fort Hays, do Kansas. Tanto Hillary quanto Obama frequentaram as melhores universidades --ela, Wellesley; ele, Harvard-- e atualmente estão ricos. Obama, criado pela mãe solteira, teve uma infância mais humilde, mas nunca nenhum dos dois precisou fazer trabalhos braçais para pagar as contas. Além disso, suas posições políticas são parecidas a ponto de serem indistinguíveis para o eleitor médio. "Quando as políticas são quase idênticas, os eleitores têm de se voltar para outros lugares, e vão se voltar para coisas como o caráter e as origens comuns", disse James Campbell, professor da Universidade Estadual de Nova York-Buffalo, autor do livro "The American Campaign" ("A campanha americana"). Campbell acredita que Obama foi rotulado como "elite" apenas porque têm mais votos nos campi universitários. O fato de ter sido criado por uma mãe solteira ficou em segundo plano, enquanto sua passagem por Harvard acabou ganhando destaque. Já Hillary se apresentou como defensora da classe trabalhadora, um eleitorado que ficou órfão com a saída da disputa do senador John Edwards. O rótulo de "elitista" prejudica Obama, mas o enorme entusiasmo dos jovens mantém sua campanha de vento em popa. Já Hillary, se não tem o voto jovem, pode contar com o apoio de muitos sindicalistas, que são considerados uma presença mais segura no dia da votação. Como favorito, Obama alterou sua retórica para seduzir a classe trabalhadora, disse Bryan Jones, diretor do Centro para a Política e as Políticas Públicas Americanas, da Universidade de Washington. "Ele vai ganhar mesmo assim, mas vai ser duro. Ele resolveu ir atrás um pouco tarde", afirmou. (Reportagem adicional de Jeff Mason)