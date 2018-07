Raça girolando será mapeada

As Universidades do Norte do Paraná (Unopar) e Federal do Pará (UFPA) vão mapear geneticamente o gado girolando, para servir como critério de seleção dos animais mais adaptáveis a cada região do País. "Queremos uma vaca ideal em produção de leite com gordura e proteína, além de eficiência reprodutiva", diz o veterinário e professor Werner Ocano, da Unopar. A expectativa é a de que, entre 20 e 30 anos, seja possível produzir embriões das vacas que mais bem se adaptarem às diversas situações climáticas.

Bem adaptada: raça girolanda consegue produzir em todo o País

Fruto do cruzamento dos gados holandês e gir, o girolando é uma raça brasileira, explica o diretor da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando (ABCG), Maurício Silveira Coelho. Ainda segundo ele, no ano passado, a raça foi responsável por mais de 50% da produção leiteira no País.

Dentro da proposta da pesquisa está a análise do grau de termotolerância dos animais. "Quanto ele suporta de variação climática? Vai produzir a mesma quantidade de leite em condições adversas?", diz Ocano. A primeira fase do trabalho começou recentemente. Na fazenda da Unopar serão selecionados cem animais que mais se aproximarem do padrão da raça. Os pesquisadores analisarão as frequências cardíaca e respiratória, assim como a produção de leite em relação à temperatura e o grau de umidade do ambiente. "Os animais que não forem eficientes em produção de leite e na reprodução em ambiente de calor serão retirados", diz Ocano.

Após a produção de embriões dessas vacas, elas serão levadas para outras regiões do País, onde a pesquisa será a mesma. O objetivo é ter embriões adaptados a novos climas, sem perder as características raciais. "Com o gene selecionado, vamos multiplicar in vitro e ofertar para cada região o girolando que se adapta melhor tanto em produção de leite quanto em reprodução",diz.

Para o doutor em reprodução animal da UFPA, Otávio Ohashi, que também participa do trabalho, a tendência é a de que, no futuro, seja possível fazer uma clonagem do animal mais bem adaptado a cada clima. "É um projeto ousado, mas não impossível", acentuou.

INFORMAÇÕES:

Unopar

Tel.: (0--43) 3371-7700