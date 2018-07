O Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo (SP) sediará, nos dias 20 e 21, a 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Equitação de Trabalho, dando início à temporada oficial de competições do cavalo lusitano, com promoção da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (ABPSL). Informações, www.associacaolusitano.org.br.