Raça manga-larga marchador em Minas Começa amanhã e vai até o dia 24 de julho, no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte (MG), a 29.ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador. Organizada pela Associação Nacional dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador, a mostra reunirá 1.500 animais. Para esta edição estão confirmados quatro leilões e dois shoppings de animais. Programação completa no site www.abccmm.org.br.