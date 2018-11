Raças zebuínas são destaque em MG

A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) promoverá, de 17 a 22 de agosto, em Uberaba (MG), a 1ª ExpoGenética. O objetivo da feira é reunir, em um só espaço, os mais utilizados e renomados programas de melhoramento genético bovino das raças zebuínas do País. A exposição será realizada simultaneamente ao Congresso Brasileiro das Raças Zebuínas, que está na sétima edição e vai discutir este ano justamente o tema melhoramento genético.A ExpoGenética vai expor animais geneticamente provados, inscritos especialmente para o evento. Os animais em exposição estão classificados entre os 20% superiores dentro da avaliação genética de seus respectivos programas. Até agora, seis programas de melhoramento genético já confirmaram presença na feira. Durante a feira será realizado ainda um megaleilão, com remate de cerca de 400 touros participantes desses programas de melhoramento.Com relação ao congresso, o superintendente técnico da ABCZ, Luiz Antonio Josahkian, diz que será feita uma apresentação dos programas de melhoramento englobando qual a visão a longo prazo de cada um sobre a adoção de estratégias de uso da genética como ferramenta para potencializar a produção e a produtividade animal.O formato do congresso este ano será inovador. Todo o evento será realizado na pista de julgamentos com uma efetiva interação entre a mostra de animais e a apresentação dos programas de melhoramento. Os zebuínos oriundos desses programas serão apresentados ao público, ilustrando as características almejadas e os avanços já obtidos.INFORMAÇÕES: ABCZ, site www.abcz.org.br