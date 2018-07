Racionais MC?s fará show na Virada Cultural O grupo Racionais MC?s será uma das atrações da Virada Cultural deste ano, conforme divulgou o site do evento nesta segunda-feira. Os rappers se apresentam na tarde de domingo, às 15h do dia 19 de maio, no maior palco da Virada, que ficará na Praça Julio Prestes. Este será o retorno do grupo aos palcos de uma Virada municipal em seis anos.