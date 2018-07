Racionamento de água atinge cidades do Ceará

Hoje quase dois milhões dos mais de oito milhões de cearenses estão sentindo os efeitos da seca que acontece desde o ano passado. Boletim da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh) aponta que apenas 45% da capacidade dos reservatórios acumulavam água em março. Com a vaporização e a falta de chuva a situação tende a ficar mais crítica em bacias que hoje estão com menos de 20% da capacidade de armazenamento, como as do Curu (19%) e do Crateús (15%). A seca afeta com mais gravidade 174 dos 184 municípios cearenses.

Grandes cidades como Sobral e Crateús estão ameaçadas de entrar no racionamento ainda neste mês. Também na lista para racionamento encontra-se os municípios de Beberibe, Acopiara, Caridade, Irauçuba, Itapagé, Itatira, Milhã, Pacoti, Paracuru, Quiterianópolis, Salitre, Tauá e Baturité. Em estado de alerta estão as cidades de Alcântara, Antonina do Norte, Catunda, Coreaú, Crateús, Fortim, Ibaretama, Moraújo, Pacujá, Palmácia, Parambu, Pecém, Pereiro e Potiretama.