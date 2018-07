Racionamento evita falta total de água em Itu Adotado há dois meses, o racionamento evitou que os 156,9 mil habitantes de Itu, na região de Sorocaba (SP), ficassem completamente sem água. Nesse período, o índice de chuvas foi de apenas 40% do esperado. No mês de março, para uma média de 129 milímetros, a chuva atingiu 51,5 mm. De acordo com a Águas de Itu, empresa responsável pelo abastecimento, os mananciais que abastecem a cidade estão praticamente no mesmo nível em que se encontravam no início de fevereiro, quando o racionamento foi adotado. A pequena melhora ocorrida, segundo a empresa, deve garantir o abastecimento nos próximos meses, mesmo que não ocorram chuvas intensas.