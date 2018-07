Radiação alcança 600 km da costa A radioatividade da usina nuclear de Fukushima, no Japão, foi identificada a 643 quilômetros da costa do país, no Oceano Pacífico. Cientistas dizem que as leituras mostraram níveis até mil vezes maiores que o normal do isótopo 137 do césio. Eles sublinham, no entanto, que os níveis ainda estão muito abaixo daqueles que podem causar dano à vida marinha. / AP