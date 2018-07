Radiação de telefone motiva ação em Minas A Procuradoria da República e o Ministério Público Estadual em Minas entraram com ação conjunta na Justiça Federal para obrigar os principais fabricantes de celulares no País a divulgarem no painel e na embalagem dos aparelhos a Taxa de Absorção Específica (SAR, em inglês), que aponta o nível de radiação eletromagnética emitido.