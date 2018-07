Radialista acusado de pedofilia vai para o Recife

De acordo com a assessoria de imprensa da PF-PE, o radialista chegou às 8h20, foi ouvido na superintendência da Polícia Federal e depois se submeteu a exames de rotina no Instituto de Medicina Legal (IML), antes de seguir para o presídio Cotel, no município metropolitano de Abreu e Lima.

A prisão temporária de Mução é de cinco dias, podendo ser prorrogada. Ele alega inocência. O radialista foi preso na Operação Dirtynet, da Polícia Federal, que desarticulou uma rede internacional de compartilhamento de pornografia infantil na internet com atuação em 34 países.