Radialista é morto a tiros em Caicó, no interior do RN

Segundo a imprensa local, Francisco Gomes de Medeiros, conhecido no meio profissional como "F.Gomes", era um dos mais antigos repórteres policiais do Rio Grande do Norte, já havia trabalhado na assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública do Estado, e suas reportagens eram muito polêmicas. F. Gomes atualmente atuava na Rádio Caicó, além de ser correspondente de vários jornais no Rio Grande do Norte.