Radialista é morto a tiros na Bahia

De acordo com testemunhas, dois homens atiraram em Souza enquanto ele acompanhava obras de construção de um galpão em terreno de sua propriedade. O radialista ainda teria tentado fugir para uma casa próxima, mas foi alcançado pelos atiradores, que fugiram em seguida.

Segundo agentes da 22ª Delegacia, Souza vinha sofrendo ameaças, por parte de traficantes de drogas da região, por causa da construção do galpão, no qual seria instalado um projeto social. O delegado Antônio Fernando do Carmo afirma já ter suspeitos para o crime.