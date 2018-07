Radialista Paulo Barbosa é internado com pneumonia em SP A assessoria de imprensa do Hospital Albert Einstein, zona oeste de São Paulo, confirmou, nesta terça-feira, a internação do radialista Paulo Barboza no último sábado. Paulo Eugênio, filho do radialista, informou em depoimento ao site Bastidores do Rádio que o motivo da internação foi uma pneumonia. O tratamento, segundo o hospital, está sendo feito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). E que não há, até o momento, nenhuma previsão de alta.