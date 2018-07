Radialistas australianos rompem silêncio sobre tragédia de trote real

CANBERRA - Dois radialistas australianos responsáveis pelo trote dado ao hospital britânico onde estava internada a esposa grávida do príncipe William, Kate Middleton, romperam o silêncio de três dias nesta segunda-feira, 10, para falar sobre seu sofrimento com o aparente suicídio da enfermeira que atendeu a ligação.

Os locutores da 2Day FM, sediada em Sydney, Mel Greig e Michael Christian, disseram que a tragédia os havia deixado "acabados, eviscerados e com o coração partido". Mel e o colega Christian estavam escondidos desde a morte da enfermeira Jacintha Saldanha e o furor da mídia social contra o trote.

Mel disse à televisão australiana que seu primeiro pensamento quando soube da morte de Jacintha foi para a família dela. "Infelizmente, lembro-me muito bem daquele momento porque não consegui parar de pensar nele desde que aconteceu", disse ela em meio a lágrimas e com a voz trêmula de emoção. "Lembro que minha primeira pergunta foi ‘ela tinha filhos'?"

"Só queria entrar em contato com eles e lhes dar um forte abraço e dizer que lamento. Espero que eles estejam bem, realmente espero. Espero que consigam superar isso", disse Mel quando questionada sobre Jacintha, mãe de duas crianças, que estão lamentando a morte da mãe com o pai Ben Barboza.

Jacintha, de 46 anos, foi encontrada morta em um quarto para funcionários perto do hospital londrino King Edward VII na sexta-feira, depois de ter passado a ligação falsa para uma colega que, sem querer, revelou detalhes do estado de saúde de Kate para os locutores da 2Day FM.

Uma gravação da ligação, transmitida repetidamente pela emissora, virou rapidamente sucesso da internet e foi publicada em vários jornais. Mas a notícia da morte de Jacintha provocou furor na Internet, com declarações corrosivas sobre os DJs no Facebook e no Twitter.

Christian disse que seu único desejo era que a família de Jacintha recebesse apoio adequado. "Espero que eles recebam o amor, o apoio e o cuidado de que precisam, você sabe", disse Christian, que, como Mel, teve dificuldade em falar sobre a tragédia.

Tanto Mel, de 30 anos, quando Christian, eram novos na emissora. Mel entrou em março e Christian estava no emprego havia poucos dias antes do trote, depois de uma carreira em uma rádio regional.

Mel disse que não achava que o trote funcionaria. "Pensamos que uma centena de pessoas antes de nós já teria tentado isso. Achávamos que era uma ideia tão tola e os sotaques eram horríveis e nem por um segundo esperávamos falar com Kate, muito menos ter uma conversa com alguém no hospital. Queríamos que desligassem na nossa cara", disse.

A empresa proprietária da 2Day, a Southern Cross Austereo (SCA), recebeu mais de mil reclamações de australianos por causa da brincadeira dos apresentadores, que foram removidos durante uma investigação da emissora.

As ações da SCA caíram 5% nesta segunda-feira depois que duas grandes empresas australianas tiraram sua publicidade da emissora em protesto e outros anúncios foram suspensos. A emissora disse que tinha tentado entrar em contato com os funcionários do hospital cinco vezes por causa das gravações.

"É totalmente verdadeiro dizer que realmente fizemos tentativas de contatar aquelas pessoas em várias ocasiões", disse o executivo-chefe da SCA, Rhys Holleran. "Ninguém poderia ter previsto o que aconteceu. Só posso dizer que trotes não são raros no mundo", disse.