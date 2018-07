A Eldorado trará informações em sua programação sobre a Hora do Planeta, ação do WWF que sugere que as luzes sejam apagadas no sábado, das 20h30 às 21h30, para mostrar preocupação com o aquecimento global. O Grupo Estado apagará as luzes externas do prédio-sede. Quinze capitais farão o mesmo com monumentos. / AFRA BALAZINA e ANDREA VIALLI