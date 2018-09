Rádio Estadão ESPN inicia suas transmissões neste domingo

A Rádio Estadão ESPN iniciou suas transmissões às 8h deste domingo, 27, trazendo jornalismo e transmissões esportivas ao vivo.

E para marcar a “entrada no ar”, foi montado um estúdio ao ar livre, no Parque do Ibirapuera, onde foi apresentado o primeiro programa da emissora (ESPN ao Ar Livre).

A partir das 9h30, o foco passou a ser o amistoso que acontece em Londres, entre Brasil e Escócia, a partir das 10h (horário de Brasília), e que tem a transmissão da rádio, que pode ser sintonizada em São Paulo por meio do canais FM 92,3 e AM 700, mas também pode ser ouvida por internautas em todo o Brasil, por meio do site http://www.radio.estadao.com.br/

A nova rádio tem o intuito de trazer todas notícias possíveis 24 horas por dia.“Estamos trabalhando muito para que o ouvinte tenha uma rádio ‘all news’ e ‘live sports’. Nosso lema é ‘se é notícia, vai estar no Estadão ESPN’”, afirma a editora-chefe da nova emissora Filomena Salemme.

Veja também:

Ouça o exato momento da estreia da nova rádio

Salemme: Se é notícia estará na Estadão ESPN

Palomino: Este é um momento histórico

Apuração dos fatos é uma das missões

Entenda como é o trabalho de produção