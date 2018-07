Rádio hondurenha fechada retoma transmissão pela Internet

O governo de facto emitiu no domingo um decreto suspendendo a liberdade de imprensa e algumas liberdades civis e enviou tropas na segunda-feira para fechar a Radio Globo e a emissora de televisão que apoiam Zelaya, deposto por um golpe militar há três meses.

A comunidade internacional, incluindo o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, e a mídia local leal ao líder de facto Roberto Micheletti condenaram o fechamento da Radio Globo e da TV Cholusat Sur, ou canal 36.

"Estou profundamente preocupado com os fatos ocorridos em Honduras. O estado de emergência aumentou as tensões", disse Ban em coletiva de imprensa em Nova York. "Mais uma vez lanço um apelo pela segurança do presidente Zelaya. Exorto a todos os atores políticos que se comprometam seriamente com o diálogo e os esforços regionais de mediação."

O diretor da rádio, David Romero, reivindicou uma grande audiência on-line, mas admitiu que a emissora não poderá manter seu alcance tradicional.

Zelaya foi deposto pelo Exército em 28 de junho, mas há uma semana reingressou no país em segredo e se abrigou na embaixada brasileira na capital Tegucigalpa.

