Raia Drogasil lidera setor farmacêutico em venda e lojas em 2011

A companhia, resultado da união das redes Raia e Drogasil, que ocorreu no segundo semestre de 2011, foi seguida pela Drogaria São Paulo, já considerando a aquisição da rede Drogão e a associação à Pacheco, também no ano passado.

De acordo com o ranking, a rede Pague Menos ficou com o terceiro lugar em faturamento, enquanto a Brazil Pharma, holding de farmácias do BTG Pactual, respondeu pela terceira posição em número de lojas e pela quarta em vendas.

O levantamento considera as redes Big Ben, Mais Econômica, Rosário e Sant'ana, adquiridas pela Brazil Pharma.

O aquecido movimento de consolidação no setor farmacêutico levou a Abrafarma a alterar a composição do ranking no último ano, passando a considerar os grupos já com as operações combinadas.

Se desconsideradas as fusões e aquisições, a rede cearense Pague Menos liderou o ranking em termos de faturamento, seguida por Drogaria São Paulo, Drogasil, Raia e Pacheco.

Em termos de número de lojas, a Pague Menos também ficou com o primeiro lugar, nessa métrica. Na sequência apareceram Raia, Drogasil, Drogaria São Paulo e Pacheco.

(Por Vivian Pereira)