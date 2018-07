Raikkonen diz que está feliz na Lotus, por enquanto

As participações consistentes do piloto de 32 anos em sua temporada de retorno à Fórmula 1 após dois anos disputando ralis o colocaram na terceira posição na classificação do campeonato, com sete corridas restantes.

Raikkonen chegou a Cingapura nesta quarta-feira para prosseguir a sua luta pelo título no circuito de rua da cidade-Estado e tentar diminuir a diferença de 38 pontos para o líder do campeonato, Fernando Alonso, da Ferrari.

Lewis Hamilton, da McLaren, vencedor de duas das últimas três corridas, está apenas um ponto à frente do finlandês.

Com rumores de que Hamilton avalia uma mudança da McLaren para a Mercedes, e com o brasileiro Felipe Massa, companheiro de equipe de Alonso, sem contrato no final do ano, o futuro de Raikkonen está em foco.

"Eu tenho um bom relacionamento com a equipe... as pessoas estão se esforçando 100 por cento e eles são pessoas reais de corrida e não tanto de política, que querem ir bem nas corridas e isso é um bom ponto de partida", disse ele.

"Gosto de trabalhar com as pessoas, é muito bom e estou feliz aqui, mas você nunca sabe o que acontece no futuro, mas agora eu estou feliz com o que está acontecendo", acrescentou.