Raikkonen faz melhor tempo em testes para nova temporada

A caminho de Melbourne, onde inicia sua campanha pelo terceiro título consecutivo nos treinos para o GP de estreia no dia 18 de março, Vettel foi o último nos cronômetros com somente 23 voltas completadas, enquanto Raikkonen estava no topo.

O alemão, de 24 anos, saiu da pista e quebrou a asa dianteira antes de penar com problemas na caixa de câmbio.

"Nos testes sempre há coisas que você faria diferente, mas tem que aceitar o que consegue", disse Vettel, vencedor de 11 das 19 provas do ano passado.

Ex-piloto de McLaren e Ferrari, Raikkonen completou impressionantes 121 voltas, incluindo uma simulação completa de prova, em sua Lotus preta e dourada.

O finlandês, que foi campeão com a Ferrari, não disputa um grande prêmio desde 2009, e passou os dois últimos anos em ralis. Seu melhor tempo foi de 1min22seg030 pela manhã.

Raikkonen e seu colega de equipe Romain Grosjean foram os únicos pilotos que foram os mais rápidos em dois dos 12 dias de testes.

Fernando Alonso, bicampeão da Ferrari, foi o segundo mais veloz no domingo, mas a escuderia italiana não está satisfeita com o desempenho de um dos carros mais feios que já fabricou.

O brasileiro Bruno Senna ficou com o terceiro melhor tempo, adiante da Force India do alemão Nico Hulkenberg e da Sauber do japonês Kamui Kobayashi. Lewis Hamilton, da McLaren, ficou com o sexto tempo.

Sete vezes campeão do mundo, Michael Schumacher foi o oitavo mais rápido com sua Mercedes após 100 voltas completadas.

O teste de domingo foi o último dos três da pré-temporada, e estes só serão retomados durante três dias no circuito italiano de Mugello na pausa de agosto.

O time espanhol HRT, que não conseguiu finalizar seu carro a tempo para o último teste, realizará um dia de filmagem na segunda-feira que lhe permitirá completar 100 quilômetros. A equipe disse em um comunicado que o indiano Narain Karthikeyan estará no volante.