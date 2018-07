Raikkonen mantém ritmo e lidera treino livre na Malásia; Massa é 3º

O campeão mundial de 2007 da Fórmula 1 foi o segundo mais veloz na sessão da manhã, atrás do australiano Mark Webber, da Red Bull, mas assumiu o topo da lista de tempos à tarde.

Raikkonen fez a volta mais rápida em 1min36s569, superando o outro piloto da Red Bull, Sebastian Vettel, por 0s019.

O brasileiro Felipe Massa foi o terceiro mais veloz do dia, com o tempo de 1min36s661, uma posição à frente do companheiro de equipe na Ferrari Fernando Alonso, com Webber em quinto e Romain Grosjean, parceiro de Raikkonen na Lotus, a seguir.

Lotus, Red Bull e Ferrari deram mais uma demonstração de estarem à frente das concorrentes nesse início de temporada, após terem ocupado as três primeiras posições no GP da Austrália que abriu o campeonato, no domingo passado.

Raikkonen passou com facilidade por Alonso e Vettel no circuito de Albert Park após um desempenho ruim no treino classificatório, mas em Sepang --circuito onde conquistou sua primeira vitória na F1, em 2003-- o finlandês provou que pode ser muito rápido também em volta única.

A dupla da Mercedes Nico Rosberg e Lewis Hamilton ficou um pouco atrás, mas como o chefe da equipe, Ross Brawn, indicou que os carros estariam mais pesados para testar a resistência dos pneus, eles devem ficar mais próximos dos líderes no treino classificatório, de sábado.

A provável luta pelas últimas duas posições entre os 10 primeiros do grid deve ser entre McLaren, Sauber e Force India.