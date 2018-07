Raikkonen volta à F1; Barrichello pode ficar sem vaga

Com essa contratação, restam poucas vagas na categoria para 2012, e as atenções se voltam principalmente para a Williams. A expectativa é que o alemão Adrian Sutil seja o colega do venezuelano Pastor Maldonado, deixando o veterano brasileiro Rubens Barrichello desempregado.

Raikkonen, de 32 anos, foi campeão em 2007 pela Ferrari, mas dois anos depois trocou a categoria pelos ralis.

Ainda não está claro quem será o colega de equipe dele. Embora o russo Vitaly Petrov tenha contrato para 2012, o francês Romain Grosjean, campeão deste ano da GP2, é mais cotado para a vaga.

Taciturno, mas baladeiro, Raikkonen continua muito popular entre os fãs do automobilismo, que o conhecem como "Homem de Gelo". Sua carreira na F1 começou em 2001, e ele conquistou 18 vitórias pela McLaren e Ferrari.

Ele afirmou que os dois anos disputando ralis foram positivos para sua carreira, mas que a vontade de voltar à Fórmula 1 falou mais alto. "Fiquei impressionado pelo escopo da ambição da equipe. Agora estou ansioso por desempenhar um papel importante em levar a equipe à frente do grid", disse Raikkonen, que também negociou com a Williams, em nota divulgada pela futura equipe Lotus.

Mas não há garantias de que ele conseguirá cumprir essa meta. Em 2011, a Renault foi apenas a quinta colocada, e a equipe não vence um GP desde que tinha o bicampeão Fernando Alonso entre os seus pilotos, em 2008.

Com a presença de Raikkonen, a Fórmula 1 terá seis campeões nas pistas - os outros são Alonso, Jenson Button, Lewis Hamilton, Michael Schumacher e Sebastian Vettel.

O polonês Robert Kubica, que deveria ser o primeiro piloto da Renault em 2012, continuará ausente por causa das graves lesões que sofreu em fevereiro num acidente de rali.

O contrato dele com a Renault termina no final de 2011, e a contratação de Raikkonen torna mais improvável o regresso do polonês, embora haja rumores de negociações dele com a Ferrari.

(Reportagem adicional de Terhi Kinnunen em Helsinque)