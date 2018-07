Raikkonen volta às pistas em carro antigo da Renault

O "Homem de Gelo", campeão do mundo de 2007 pela Ferrari e que tem 18 vitórias na F1 pela escuderia italiana e sua adversária McLaren, está voltando à categoria nesta temporada após passar dois anos no campeonato mundial de rali.

A equipe Lotus, ex-Renault, disse em comunicado que o piloto finlandês, de 32 anos, vai guiar o máximo tempo possível nos dois dias de testes com o carro antigo em Valência para se entrosar com a nova equipe e se readaptar a um carro de F1.

A escuderia divulgou uma foto de Raikkonen, que disputou sua última prova de F1 em 2009, durante sua primeira volta com o carro R30 - pintado de preto e dourado, as cores da Lotus - no circuito Ricardo Tormo.

"Foi bom voltar ao carro", disse Raikkonen, que será um dos seis campeões no grid de largada nesta temporada, à emissora de TV Sky Sports no circuito espanhol.

"Faz alguns anos desde que eu pilotei pela última vez, então claro que demora um pouco para se acostumar. Mas o principal da pilotagem, freio, curvas e as coisas normais não precisam de muitas voltas."

O novo carro da Lotus será lançado no site da equipe (www.lotusf1team.com) no dia 5 de fevereiro, antes do primeiro teste oficial da temporada, no circuito espanhol de Jerez, que começa em 7 de fevereiro.

(Reportagem de Alan Baldwin em Londres)