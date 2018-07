Rainha da bateria da Inocentes encanta o público Um dos destaques da Inocentes de Belford Roxo foi a Rainha de Bateria, Luciene Caetano, que encantou o público na entrada da Sapucaí e animou os ritmistas antes do início do desfile da escola, a primeira a passar pelo Sambódromo. Estreante na passarela do Rio, a modelo não escondia a alegria por abrir os desfiles do Carnaval.