Rainha da bateria da Pérola estreia no Grupo Especial Lorena Bueri estreia no carnaval paulistano como rainha da bateria da Pérola Negra. Há cinco anos na escola, ela vai embelezar o retorno da agremiação ao Anhembi no Grupo Especial pela primeira vez no cargo. "Cheguei cedo ao hotel, me alimentei, fiquei na internet e comecei minha maquiagem por volta das 17 horas", contou Lorena, em conversa com jornalistas.