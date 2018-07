Rainha da bateria da União da Ilha tem inspiração afro

A União da Ilha traz um pouco de bossa nova para a Sapucaí. A quarta escola a desfilar neste domingo no Rio traz o enredo "Vinícius no Plural: Paixão, Poesia e Carnaval", para comemorar o centenário de nascimento do poeta e compositor Vinícius de Moraes.

O abre-alas do desfile idealizado pelo carnavalesco Alex de Souza trará 200 foliões no carro que representa a antiga barca que o poeta e a irmã viajavam quando crianças para visitar a família na Ilha do Governador, sede da agremiação que completa 60 anos neste carnaval.

Entre os destaques no sambódromo estarão antigos parceiros de Vinícius, como Carlos Lyra e Toquinho, além da eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro, amigos e familiares do artista.

Maria Gurjão de Moraes, uma das filhas de Vinícius, diz que foi procurada por mais de uma escola interessada em celebrar a vida e obra de seu pai na Avenida. "Pesou na decisão a paixão do carnavalesco por Vinícius, pela obra dele. Alex é muito sensível. Nós tentamos abastecê-lo com o melhor material possível, que abrangesse essa coisa múltipla do papai."