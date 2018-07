Rainha da Beija-Flor tem 18 anos mas é veterana A rainha de bateria da Beija-Flor, Raíssa, tem apenas 18 anos, mas pode ser considerada uma veterana - tem sete anos no posto. "Eu já me considero uma vitoriosa por estar há tanto tempo à frente da bateria da minha escola, um lugar que cada vez mais tem sido ocupado por celebridades. Mas não gosto que digam que eu sou veterana. Tenho muito o que aprender com Luma de Oliveira e Luiza Brunet. Elas são as verdadeiras veteranas", disse, modesta. Raíssa afirmou que ontem (22) se preparou com muito carboidrato, descanso e bom humor. "Já acordo bem-humorada", afirmou. Na concentração, a moça lançou mão de um "segredinho básico": um creme que deixa a pele acetinada e com tom dourado. "É importado. Não conto para ninguém qual é a marca."