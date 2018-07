Rainha da Holanda abdica em favor de filho

AMSTERDÃ - A rainha Beatrix, da Holanda, que completa 75 anos na quinta-feira, anunciou que irá abdicar em favor de seu filho mais velho, o príncipe Willem-Alexander, que se tornará rei em 30 de abril.

Willem-Alexander, de 45 anos, é casado com a argentina Maxima Zorrigueta e tem três filhos pequenos. Passou décadas sendo preparado para o trono, o que exigiu que ele se livrasse da imagem de jovem bebedor de cerveja, responsável por declarações que irritavam a imprensa e os políticos.

Em pronunciamento televisivo, Beatrix disse que decidiu abdicar por considerar que seu filho está preparado para assumir o trono.

Até recentemente, a rainha ainda participava da formação das coalizões de governo, ao nomear um mediador político, atribuição que foi eliminada antes da última eleição, em setembro de 2012, e que deixou à monarquia um papel apenas protocolar.

Há fortes rumores de que Beatrix não gosta do político direitista Geert Wilders, que propõe restrições à imigração e uma revisão da relação com a União Europeia. Em discursos, ela havia aludido à necessidade de tolerância e multiculturalismo, comentários que foram vistos como críticas às posições anti-islâmicas de Wilders.

O mau desempenho desse político na última eleição e a perda de influência política podem ter contribuído para a decisão da rainha de abdicar.

A popular Beatrix se tornou a sexta monarca da Casa de Orange em 1980, quando da abdicação da sua mãe, Juliana, que reinou por 31 anos. Juliana tinha na época 73 anos e sua saúde mental estava em declínio. Já Beatrix continua ativa e com boa saúde, apesar de alguns problemas.

Em 2009, a rainha ficou muito abalada quando um homem atirou um carro sobre a multidão que acompanhava as festividades do aniversário dela. Seu filho do meio, o príncipe Johan Friso, está em coma desde que foi soterrado por uma avalanche de neve ao esquiar no ano passado.