Rainha Elizabeth comemora 60 anos no poder ao lado de multidões

O Jubileu de Diamante vem pouco mais de um ano após o casamento real do príncipe William, neto da rainha, com Kate Middleton, em uma espetacular exibição de pompa e ostentação que tem impulsionado a popularidade da monarquia no país e no exterior.

Enquanto a atenção da mídia internacional tem se concentrado nos jovens Duque e Duquesa de Cambridge desde o seu casamento, no início de junho é a rainha que será o centro das atenções ao se tornar a segunda monarca britânica a chegar nesse marco.

A rainha Victoria também celebrou 60 anos no poder em 1897, embora o vasto Império Britânico que ela reinou naquele tempo praticamente desapareceu e a realeza se tornou uma instituição em grande parte simbólica, com poucos poderes reais.

A rainha tem menos de quatro anos para se tornar a monarca britânica com mais tempo no poder, mas ela ainda está atrás do rei da Tailândia Bhumibol Adulyadej como monarca mais antigo em serviço.

Apesar de sua idade, cortesãos e muitos comentaristas acreditam que a rainha de 86 anos continua a ser uma figura importante na Grã-Bretanha e além, um símbolo de estabilidade e de serviço que ganhou peso adicional durante tempos econômicos precários.

Uma pesquisa publicada no jornal britânico The Guardian nesta sexta-feira mostrou que o apoio público à rainha estava em nível recorde de alta, apesar do momento econômico difícil e do crescente cinismo com os políticos depois de uma série de escândalos no alto escalão.

A pesquisa mostrou que 69 por cento dos consultados considerou que a Grã-Bretanha estaria pior sem a monarquia, e 22 por cento acham que estaria melhor -a maior margem entre as duas opiniões desde que a pesquisa foi feita pela primeira vez em 1997.

"Historicamente, as pessoas se voltam para símbolos de certeza, probidade e solidez em tempos de crise", disse Robert Hardman, autor de uma biografia recente da monarca chamada "Nossa Rainha" e um escritor do jornal Daily Mail.

"As pessoas sentem que ela passou por todos os tipos de crises, além da Segunda Guerra Mundial, e ela é confiável."

Os membros da família real vêm comemorando o jubileu durante todo o ano com visitas nacionais e internacionais, mas o clímax das celebrações é um evento de quatro dias de 2 a 5 de junho.

No sábado, a rainha se entrega à sua paixão por cavalos com uma visita ao Empsom Derby.

O domingo foi chamado de "Grande Almoço do Jubileu", encorajando milhares de britânicos a sair às ruas e compartilhar uma refeição com os vizinhos e amigos.

Também no domingo, o evento mais espetacular ocorre no rio Tâmisa. Até 1.000 embarcações de todo o mundo se reunirão para acompanhar a rainha e seu marido na Barcaça Real em um passeio ao longo do rio, acompanhados por uma multidão animada com bandeiras, que deve superar um milhão.

Paul McCartney e Elton John estão entre os artistas que devem se apresentar em um concerto pop no Palácio de Buckingham na segunda-feira, quando uma rede de 2.012 faróis também será iluminada em toda a Grã-Bretanha e a comunidade da maioria de ex-colônias britânicas.