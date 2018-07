Rainha Elizabeth cumprimenta ex-comandante do IRA

O encontro com McGuinness, ex-chefe do Exército Republicano Irlandês (IRA, na sigla em inglês) e hoje vice-primeiro-ministro da Irlanda do Norte --área sob controle britânico--, acontece 14 anos após o IRA ter encerrado sua luta armada, num processo de paz que passou a ser estudado no mundo todo.

Ocorrido a portas fechadas num teatro de Belfast, o encontro entre a monarca e McGuinness é um dos últimos marcos nesse processo. Mas, num sinal das tensões que ainda existem, centenas de policiais isolaram o local, num arborizado subúrbio de classe média da capital regional.

Alguns militantes republicanos dissidentes e um grupo de vítimas de violência do IRA se opuseram ao encontro, mas a ampla maioria dos políticos locais viu o fato com satisfação. Nunca a rainha havia se reunido com um dirigente do IRA ou do seu braço político, o Sinn Fein.

"Hoje é um enorme evento e é, em certo sentido, o aperto de mãos máximo", disse à BBC o ex-secretário de Estado para a Irlanda do Norte John Reid.

"Em todos os níveis, esse é um passo enormemente significativo, mas é apenas mais um passo em um longo processo. Pode levar gerações voltar à reconciliação absoluta na Irlanda do Norte e na ilha da Irlanda."

McGuinness, que participa de um governo regional partilhado com os protestantes monarquistas, admite ter participado ativamente da luta separatista contra o domínio britânico, inclusive nos incidentes vinculados ao Domingo Sangrento (1972), quando soldados mataram 13 manifestantes desarmados. Ele diz, no entanto, que nunca matou ninguém.

O político afirma ter deixado o IRA em 1974, mas muitos historiadores acreditam que ele permaneceu ativo no grupo ao longo da maior parte da sua história.

Para a rainha, o conflito da Irlanda do Norte tem um componente pessoal. Em 1979, o lorde Mountbatten, primo dela, um neto dele de 14 anos e duas outras pessoas foram mortas pelo IRA na explosão de uma embarcação de lazer na costa irlandesa.

