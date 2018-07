Rainha Elizabeth lidera desfile de embarcações em seu Jubileu

Centenas de milhares de pessoas agitando bandeiras da "Union Jack" e vestidas de vermelho, branco e azul enfrentaram o vento e a chuva para demarcar a rota de 11 quilômetros de uma das maiores flotilhas já vistas no rio.

Em todo o país milhões de britânicos devem comparecer a festas de rua do Jubileu de Diamante ao longo de todo o fim-de-semana de feriado em honra da rainha de 86 anos, a única monarca britânica depois da rainha Vitória a permanecer no trono por 60 anos.

Barcos de passeio, embarcações a remo, iates e canoas formaram a colorida armada do Tâmisa, que também contou com a participação das embarcações que fizeram parte da retirada de 1940 de tropas aliadas e britânicas de Dunquerque, no norte da França, um resgate famoso realizado por embarcações de todos os tipos de tamanhos e uma parte celebrada da história britânica.

(Por Mike Collett-White e Michael Holden)