Rainha Elizabeth ressalta importância da família no Natal

Elizabeth, que gravou o pronunciamento anual antes da internação do príncipe Philip na sexta-feira, completará 60 anos de trono em 2012, realizando uma viagem por toda a Grã-Bretanha. No entanto, a condição de Philip pode significar uma redução de algumas das atividades do príncipe na comemoração.

As atenções se voltaram para a família real britânica neste final de semana depois que Philip foi levado às pressas ao hospital após sentir dores no peito. Ele foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida para facilitar o fluxo por uma artéria bloqueada no coração, na sexta-feira, e desde então disse estar otimista.

"Nós vimos que é na dificuldade que encontramos a força de nossas famílias; é na adversidade que novas amizades são formadas; e é nos momentos de crise que comunidades rompem barreiras e se unem para ajudar umas às outras", disse a rainha, de 85 anos.

"Muitas vezes, famílias, amigos e comunidades encontram uma fonte de coragem surgindo de dentro."

Philip deve se ausentar de grande parte das comemorações de Natal da família real na residência de Sandringham, no leste da Inglaterra, enquanto médicos monitoram sua recuperação.