Rainha sustentável

Designada "embaixadora da boa-vontade" pelo Programa das Nações Unidas para o Meio

Ambiente, Lady Bündchen virou no domingo, em Nova York, uma espécie de rainha da Inglaterra da sustentabilidade do planeta. Pode parecer maluquice combater a elevação da temperatura ambiente com uma mulher dessas, mas quem sabe o upgrade da top model não pega o efeito estufa

de surpresa, né? Não custa nada tentar e, além do mais, ela merece!

E O BRASIL MUDOU

É sempre assim: quando a gente pensa que a coisa em Brasília está feia pra valer, o ex-deputado Hildebrando Pascoal volta ao noticiário para nos lembrar de que o Congresso já foi pior. Pelo menos que eu saiba, não se usa mais

motosserra por lá!

BATTISTI & BRIATORE

O ministro Tarso Genro, da Justiça, já decidiu: vai negar, caso lhe seja solicitado, refúgio a Briatore. De problema italiano em sua pasta, já basta o Battisti.

Efeito colateral

O pessoal do Serviço Regional de Proteção ao Voo está preocupado com o tráfego aéreo previsto para hoje em SP. Já pensou se todo mundo que tem helicóptero na cidade optar pelo transporte alternativo no Dia Mundial Sem Carro?!

Ordem de chegada

Muamar Kadafi vai pedir amanhã na ONU a dissolução da Suíça. Se o líder líbio assistisse aos jogos do lanterna Fluminense, daria prioridade ao clube carioca.

Sai de baixo!

Sem querer dar ideia a doida, capaz de aparecer uma prostituta italiana dizendo ter participado de festinha com Berlusconi, Maradona e outras moças de 1 mil em mansão próxima ao spa onde o técnico da seleção argentina está internado?!

Perguntar não ofende

Quem vai pagar as contas de Manuel Zelaya na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa?! Só de tintura para bigode o presidente deposto gasta uma fortuna.

Grandes coisas!

Barack Obama liberou a primeira-dama Michelle para ir a Copenhague para representar Chicago na escolha da cidade-sede da Olimpíada de 2016! Se tivesse a mesma convicção de que vai perder, Lula também daria essa colher de chá à dona Marisa Letícia.

Esclarecimento importante

Todo esse escândalo envolvendo a equipe francesa Renault e o piloto brasileiro Nelsinho Piquet não tem nada a ver com o Ano da França no Brasil. E não se fala mais nisso, ok?!