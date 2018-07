Rainhas em tronos manchados de sangue

Maria Stuart é, sobretudo, um dueto das excelentes atrizes Julia Lemmertz e Lígia Cortez como rainhas naqueles instantes em que o historiador inglês Eric Hobsbawm define como "ironias da História". Na realidade, foi bem mais. Trata-se de uma disputa sangrenta pelo poder, no coração do século 16, transformada por Friedrich Schiller em um drama de grandes conflitos individuais inseridos num fundo social, segundo observou o poeta Manuel Bandeira, autor da tradução. Como não teve a intenção de fazer registro episódico detalhista, tomou liberdades na abordagem dos fatos transcorridos entre 1558 e 1603. A opção é favorável ao espectador atual, sobretudo o não europeu. Certos enredos, como os de Shakespeare e Schiller, exigem quase um compêndio com as genealogias e infinidades de acontecimentos. Sofreriam desgaste com o passar dos anos não fossem eles poetas empenhados nos sentimentos humanos atemporais.

Schiller atira na voragem da ambição as jovens Maria Stuart e Elisabeth I respectivamente soberanas da Escócia e da Inglaterra (o Reino Unido, tal como conhecemos, hoje, é resultado posterior de engenharia política depois de muita violência de parte a parte. Menos cruel na construção desse Estado foi a inclusão do País de Gales, em 1536). Sangue azul nos embates de geopolítica opondo a Escócia, católica e sob a influência da França e Espanha e do papa, à Inglaterra, protestante e na onda da contra-reforma de Martinho Lutero. Não foram dias amáveis. Ambas se sentiam legítimas soberanas dos dois reinos, e se digladiaram em conspirações, acordos secretos, traições e mortes, muitas mortes. O medo rondava os palácios frios (Mary sofreu artrite, apesar da rica tapeçaria para minimizar a umidade das paredes). O horror, por sua vez, atingia a população pobre e os soldados, dizimados aos milhares. O dia da Batalha de Pinkie, por exemplo, entre escoceses e ingleses (1547), ficou conhecido como Sábado Negro.

Um clima de ódio e ameaça perpassa a peça de Schiller, que concentrou a tensão dramática em Maria e Elisabeth. Cada uma tem eloqüentes argumentos, expressos por personalidades femininas forjadas no senso da autoridade absoluta. O escritor, ainda tributário do romantismo, leva sentimentos íntimos ao limite do melodrama. É uma maneira de estabelecer painéis históricos. Estilos à parte, recurso parecido acaba de ser usado pelo inglês Simon Montefiore no poderoso romance Sashenka (Ed. Objetiva), dolorosa saga política de mulheres na Rússia, da Revolução Bolchevique ao terror stalinista e o fim da União Soviética.

O espetáculo de Antonio Gilberto segue o extenso original. Dramaturgia que por sua exacerbação pede equilíbrio cênico geral e intérpretes que a sustentem. O diretor, que tem respeitável currículo, lançou-se em um projeto temerário e alterna arroubos com seqüências diluídas. Parte do elenco masculino está deslocada nos papéis, faltando-lhe inclusive coerência gestual. Cenas entre nobres e militares se passam com atores em posição física distante da circunstância. Os soldados não são convincentes quando aparecem. Enfim, o ambiente palaciano não se estabelece, porque o cenário é estilizado demais, materialmente precário e com iluminação que deixa de conferir relevo ao que se passa. Mesmo assim, Alexandre Cruz, André Corrêa e Mario Borges conseguem impor figuras masculinas importantes na intriga.

O espetáculo se sustenta na grandeza da representação de Lígia Cortez e Julia Lemmertz. Temperamentos e tipos que se complementam na vibração emocional, são ora majestosas, ora vulneráveis ou tomadas de fúria. Elas continuam, com magnificência, uma alta linhagem teatral, filhas que são de Lilian Lemmertz e Lineu Dias e de Célia Helena e Raul Cortez. Se, no passado, uma rainha matou a outra, estas aristocratas do palco são, agora, vencedoras em pé de igualdade. Asseguram a força de Schiller ao oferecer um clarão da presença feminina através da História.

Serviço

Maria Stuart. 180 min. 12 anos. Teatro Anchieta (320 lug.). Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque, tel. 3234-3000. Sáb., às 21 h; dom., às 19 h. R$ 5 a R$ 20. Até 25/10