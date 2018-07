Raio atinge aeronave em aeroporto no PR; não há feridos Um avião que transportava 46 pessoas foi atingido por um raio no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba (PR), na manhã de hoje. De acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), a aeronave seguiria viagem para São Paulo. Ninguém ficou ferido. Os passageiros tiveram de descer do avião para que a companhia aérea realizasse uma vistoria, mas não houve constatação de danos. Ainda segundo a Infraero, o avião decolou normalmente para a capital paulista cerca de uma hora e meia depois do incidente. A empresa, cujo nome não foi divulgado pela Infraero, não soube informar qual parte da aeronave foi atingida.