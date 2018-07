Raio atinge mão do Cristo Redentor Raios que caíram durante a tempestade que atingiu o Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 16, à noite atingiram a mão direita da estátua do Cristo Redentor, na zona sul do Rio, e uma placa de mármore com informações históricas sobre o monumento. Não foi o primeiro episódio desse tipo. Em 2009, por exemplo, outro raio causou danos na estátua.