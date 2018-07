Raio causa complicações na linha 12-Safira A linha 12-Safira da CPTM funcionou em via única por mais de uma hora entre as estações Engenheiro Manoel Feio e Calmon Viana na manhã desta terça-feira, 01, devido a uma falha no sistema de energia. Segundo a CPTM, a pane gerou um fluxo anormal nas plataforma de espera dos trens,que já têm movimento intenso de pessoas no período da manhã. O incidente foi causado por um raio que atingiu uma fonte de alimentação e interrompeu o fornecimento elétrico.