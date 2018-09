Raio interrompe circulação de trens da linha 12 da CPTM

Por este motivo, a circulação de trens na Linha 12 estava sendo realizada entre as estações Brás e Tatuapé e entre as estações Engenheiro Goulart e Calmon Viana. Para transportar os usuários no trecho afetado, a CPTM acionou a operação Plano de Apoio Entre Empresas Frente a Situações de Emergência (Paese).

Os usuários com destino às estações da Linha 12 - Safira após Engenheiro Goulart contam com a opção da Linha 11- Coral até Calmon Viana, ou ainda podem utilizar o Metrô entre as estações Tatuapé e Corinthians Itaquera, com transferência gratuita.