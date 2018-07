Raio mata rapaz que jogava futebol em Piratininga No começo da noite de terça-feira, o auxiliar de escritório Elivelton Miranda do Nascimento, de 21 anos, morreu fulminado por um raio quando jogava futebol em um bairro rural de Piratininga, no interior paulista. O rapaz foi atingido na cabeça e não resistiu ao impacto da descarga elétrica. Outros 13 jogadores caíram no gramado e um, que estava perto de Nascimento, teve ferimentos graves. O ferido foi atendido em Bauru.